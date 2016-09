MIPCE II ngerawang peluang pelajar ti manah agi ungkup anak bansa asal

SANTUBONG: Meri peluang ngagai anak mit ngepunka pelajar ari umur agi biak ulih ngubah pengidup nembiak nya nyentuk ke jemah ila ti lalu deka meri pengelantang ngagai ruang bilik sida nyengkaum meri empas ngagai komuniti.

Pengari ari UNICEF Malaysia, Marianne Clark-Hattingh madah, Malaysia nyauka nyapai tikas pelajar primari manggai ba 96 peratus.

“Enti kitai mansik enggau silik nyentuk ngagai tikas sub-nasional, kitai beratika agi bisi takah besai ba komuniti bansa asal. Urung 30 peratus ari semua anak bansa asal di sekula primari enda nampung pelajar ngagai sekula sekondari dibanding enggau puku rata ba renggat nasional sepenyampau empat peratus,” ku iya.

Penyampau tu enda amat nengenyitka. Enti deka mutarka pekara tu, kitai enda tau enda beratika batang kebuah lalu ngiga chara mutarka pekara tu.

“Kitai sama ulih ngaga endur ti manah alai tetiap iku nembiak ngambika berasai lantang belajarka jaku sida empu nengah chara mantaika langgur polisi ungkup jaku bansa asal. Bakani kitai deka ngaga tu? Iya nya nengah chara ke setipak enggau konteks menua tu empu sereta sentitif agi beratika peneka anak mit tu.

“Tu ti nyadi penampung antara adat, identiti sereta penatai anak bansa asal enggau pendiau ti moden ke deka dititih sida,” ku Marianne.

Iya madah munyi nya lebuh bejaku ba atur pengawa 2nd Malaysian Indigenous Peoples’ Conference on Education, MIPCE II dipenyadi Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas ngarika Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem ditu, ensanus.

Ku iya baru, aum bekaul enggau pekara tu beguna amat laban ukai semina deka begempuru ketegal pemujur tang deka nemu ikas ti udah dijapai ba pelajar bansa asal, berindik ari aum MIPCE keterubah suba ti diatur di Sabah dalam taun 2007, tang nyingkang ke mua enggau konsensus ke sebaka seraya ngemanahka agi peluang pelajar ungkup anak bansa asal.

Dalam Artikel 13 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) madahka bansa asal bisi hak ngidupka baru, ngena, ngemansang sereta ngerembaika jaku, adat, filosofi, sistem tulis enggau litericha ngagai rebak baru jemah ila.

“Sebarang pengawa deka nyadi ngasi sereta mujur, barang pengawa ngangkat sereta ngidupka baru jaku bansa asal enda tau enda dikereja bansa asal nya empu.

Kemendarka aku nginjau jaku ari Richard Grounds, seiku bansa asal Amerika ari etnik Yuchi, lebuh bejaku ba sebengkah aum enggau bansa asal ke alai iya madah munyi tu: “Indigenous languages are the core, the beating heart of our peoples, cultures and identities. Our languages tell us who we are. It is through our language that we speak our worlds into existence. It is through our languages that we know how to live in this world”.

Sebedau nya, chairman pengatur pengawa tu ti mega presiden Geremung Dayak-Bidayuh Nasional, Datu Ik Pahon Joyik madah, program nya nerima respon ti manah endar lalu udah digulu 282 pesereta ari mayuh macham pupu bansa asal Sarawak, Sabah nyengkaum Orang Asli di Semenanjung Malaysiati diatur pengelama tiga hari berunggu berengkah ari ensanus.

“Ba kami ti ngatur aum tu, pekara ti dikemerat iya nya bansa asal di Malaysia ti deka betapi enggau gaya pengidup ti moden, globalisasyen enggau jeman ICT.

“Semua pekara moden tu tau ngasuh rebak baru enda ingatka jaku komuniti asal sida empu, main, adat pesaka, lagu, musik sereta identiti sida empu,” ku iya.

Kelimpah ari nya ku iya, tuju aum tu mega deka mai pesereta bansa asal ari serata menua beratika kuing jemah ila kelebih agi ba pelajar bansa asal di Malaysia, ku iya.

Iya madah, mayuh bengkah randau deka diatur ti bejuraika penemu mungkur pekara ngaga surat pasal jaku bansa asal, nyaga jaku bansa asal enggau adat pesaka sida, pemansang sereta chara bejalaika atur ngemansang jaku bansa asal, pemansang material enggau kurikulum sereta pengawa belajar sereta ngajar.

Aum nya bela diatur begulai enggau Unit Perambu Menua, Opis Kepala Menteri, DBNA, UNICEF Malaysia, Majlis Adat Istiadat Sarawak, Yayasan Bahasa Kadasandusun (KLF) SIL Malaysia, PACOS TRUST, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) enggau Biro Konvensyen Sarawak (SCB).

Sama bisi enggau ngulu atur pengawa nya, Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Mulia, Sapit Speaker Kunsil Nengeri, Dato Gerawat Bala, Menteri Nembiak, Lumba enggau Main sereta Solidariti ti mega Penyanding Penemu Gerempung Dayak Bidayuh Nasional (DBNA), Dato Sri Michael Manyin anak Jawong.