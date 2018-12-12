14 Umno Sabah reps leave party
KOTA KINABALU: Signs could be pointing to the death of Umno Sabah as nine of its assemblymen and five of its Member of Parliaments (MPs) have left the party, with immediate effect.
Former Umno Sabah chief Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor made the announcement at a press conference at 1.30pm today.
Two senators and 21 Division Chiefs have also left the party.
All the members who have left Umno are now independents.
Only Tan Sri Musa Aman (Sungai Sibuga assemblyman) and Datuk Bung Moktar Radin (Kinabatangan MP) are still with the party.
LIST OF SABAH UMNO LEADERS LEAVING THE PARTY:
A. MEMBERS OF PARLIAMENT
1. YB Datuk Azizah Mohd Dun
2. YB Datuk Seri Ronald Kiandee
3. YB Datuk Abdul Rahim Bakri
4. YB Datuk Zakaria Edris
5. YB Hafez Yamani Musa
B. ASSEMBLYMEN
1. YB Datuk Seri Panglima Hajiji Mohd Noor
2. YB Datuk Seri Panglima Masidi Manjun
3. YB Datuk Japlin Akim
4. YB Datuk Musbah Jamli
5. YB Datuk Gullam Haidar Khan
6. YB Datuk Arifin Arif
7. YB Datuk Isnin Aliasnih
8. YB Matbali Hj Musah
9. YB Datuk Nizam Titingan
C. SENATORS
1. YB Datuk Ghani Yassin
2. YB Datuk John Ambrose
D. DIVISIONAL CHIEFS
1. Datuk Gurahman Hj Lolong
2. Datuk Wetrom Bahanda
3. Datuk Seri Panglima Salleh Said Keruak
4. Datuk Seri Panglima Hajiji Mohd Noor
5. Datuk Faisyal Deigo
6. Datuk John Ambrose
7. Datuk Seri Panglima Rahim Ismail
8. Datuk Arifin Arif (acting)
9. Datuk Isnin Aliasnih
10. Datuk Sapawi Ahmad
11. Datuk Ghani Yassin
12. Datuk Sairin Karno
13. Samad Jambri
14. Datuk Awang Kadin
15. Firdaus Akbar Khan
16. Abdul Hakim Sidek
17. Datuk Ramlee Marhaban
18. Datuk Nizam Titingan
19. Datuk Juslie Ajirul
20. Datuk Arsit Sedi
21. Datuk Seri Panglima Masidi Manjun
E. HAVE NOT DECIDED
1. Datuk Yakub Khan
2. Datuk Raime Unggi
3. Karim Wahid (overseas)
4. Datuk Seri Panglima Bung Moktar Radin (Stay with Umno)