14 Umno Sabah reps leave party

Click to print (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Google+ (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

KOTA KINABALU: Signs could be pointing to the death of Umno Sabah as nine of its assemblymen and five of its Member of Parliaments (MPs) have left the party, with immediate effect.

Former Umno Sabah chief Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor made the announcement at a press conference at 1.30pm today.

Two senators and 21 Division Chiefs have also left the party.

All the members who have left Umno are now independents.

Only Tan Sri Musa Aman (Sungai Sibuga assemblyman) and Datuk Bung Moktar Radin (Kinabatangan MP) are still with the party.

LIST OF SABAH UMNO LEADERS LEAVING THE PARTY:

A. MEMBERS OF PARLIAMENT

1. YB Datuk Azizah Mohd Dun

2. YB Datuk Seri Ronald Kiandee

3. YB Datuk Abdul Rahim Bakri

4. YB Datuk Zakaria Edris

5. YB Hafez Yamani Musa

B. ASSEMBLYMEN

1. YB Datuk Seri Panglima Hajiji Mohd Noor

2. YB Datuk Seri Panglima Masidi Manjun

3. YB Datuk Japlin Akim

4. YB Datuk Musbah Jamli

5. YB Datuk Gullam Haidar Khan

6. YB Datuk Arifin Arif

7. YB Datuk Isnin Aliasnih

8. YB Matbali Hj Musah

9. YB Datuk Nizam Titingan

C. SENATORS

1. YB Datuk Ghani Yassin

2. YB Datuk John Ambrose

D. DIVISIONAL CHIEFS

1. Datuk Gurahman Hj Lolong

2. Datuk Wetrom Bahanda

3. Datuk Seri Panglima Salleh Said Keruak

4. Datuk Seri Panglima Hajiji Mohd Noor

5. Datuk Faisyal Deigo

6. Datuk John Ambrose

7. Datuk Seri Panglima Rahim Ismail

8. Datuk Arifin Arif (acting)

9. Datuk Isnin Aliasnih

10. Datuk Sapawi Ahmad

11. Datuk Ghani Yassin

12. Datuk Sairin Karno

13. Samad Jambri

14. Datuk Awang Kadin

15. Firdaus Akbar Khan

16. Abdul Hakim Sidek

17. Datuk Ramlee Marhaban

18. Datuk Nizam Titingan

19. Datuk Juslie Ajirul

20. Datuk Arsit Sedi

21. Datuk Seri Panglima Masidi Manjun

E. HAVE NOT DECIDED

1. Datuk Yakub Khan

2. Datuk Raime Unggi

3. Karim Wahid (overseas)

4. Datuk Seri Panglima Bung Moktar Radin (Stay with Umno)