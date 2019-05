25 Bersatu Sabah’s Srikandi protem chiefs receive appointment letter

TUARAN: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) announces the appointment of 25 Srikandi (women wing) division protem chiefs in Sabah.

They received the appointment letter from Bersatu Malaysia Srikandi chief Datuk Seri Rina Mohd Harun.

The historical event was held at Bersatu Sabah chief coordinator Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor’s residence in Kampung Serusup, Tuaran.

Beaufort member of parliament Datuk Hajah Azizah Mohd Dun is entrusted to lead the Srikandi of Bersatu Sabah.

The 25 Bersatu Sabah Srikandi’s Division Protem Chiefs are as follows:

Kudat: Datuk Aminah Ambrose, Kota Marudu: Dato Redonah Bahanda,

Kota Belud: Hasrina Wati Golkan, Tuaran: Jamaliah Antalip,

Sepanggar: Aziah Atoh, Kota Kinabalu: Salmi Sarinoh, Putatan: Salmah Sait, Penampang: Luvila Koisun, Papar: Fahzean Mohiddin, Kimanis: Dayang Hairena Awang Basir, Beaufort: Datuk Hajah Azizah Mohd Dun,

Sipitang: Datuk Surinam Sadikun, Ranau: Datuk Amisah Yassin, Keningau: Hajah Amelia Ajun, Tenom: Sabini Ansumor, Pensiangan: Nesha Azuren Datuk Abdul Ghani, Beluran: Aneh Jamri, Libaran: Annabell Parian,Batu Sapi: Hasma Nurdin, Sandakan: Normawati Sarjam,

Kinabatangan: Dayang Norhayatl Titing, Silam: Mizma Appehdullah,

Semporna: Hajah Saridah Ab Lakata,Tawau: Datuk Hajah Rosdiana Md Nor, Kalabakan: Maria Haji Wahaya.

Also present at the event were Bersatu Supreme Council member Datuk Mohd Rafiq Naizamohideen, Bersatu Sabah deputy chief coordinator Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Bersatu Sabah’s Angkatan Bersatu Anak Muda (Armada) coordinator Mohd Isquzaean Israq Arsit and Bersatu Sabah’s protem division chiefs.