CNY spring collections Jan 10 to 24

SIBU: Contractors of Sibu Rural District Council (SRDC) will do the Chinese New Year spring collections from Jan 10 to 24 in areas under their jurisdiction.

Residents are thus reminded to leave their waste by the roadsides for collections during the stipulated time.

The contractors, however, will not collect garden, industrial, sawmill and all types of workshop waste.

Below is a collection schedule:

Jan 10, the collection localities are Jalan Sungei Assan, Kerto, Kampung Banyok, Pradom, Jalan Tg.Kunyit.

Jan 11 – Jalan Kong Yit Kim, Taman Hwei Huong, Jalan Nidong Tada, Jalan Durin Link, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Taman Jade Villa, Taman Primeview.

Jan 12 – Jalan Pasai, Jalan Trusan, Rantau Panjang Flat and Shipyard, Ruman Panjang and Tj Penasu areas.

Jan 13 and 14 – Jalan Igan, Telok Bango, Jalan Kwong Ming, Jalan Kwong Tiing, Jalan Ting Sing, Jalan Hock Ming, Jalan Sg. Maaw, Sg. sadit, Jalan Chew Kung, Ensurai, Empawah, Bukit Lan, Lebaan, Bawang Assan, Melanggan, Tg. Bekakap areas.

Jan 15 – Jalan Ulu Oya from Batu 8 up to Batu 12,Taman Bumi Indah, Taman Satria Timur, Taman Green Park, Taman Bougenvilla.

Jan 16 – Jalan Ulu Oya from Batu 12 up to Batu 28 including Jalan Sang Ming and Jalan Sekuan areas.

Jan 17 – Jalan Sibu-Bintulu from Batu 28 up to Batu 50 including Stapang, Tamin, Selangau Bazaar and Taman saujana Hijau areas.

Jan 18 – Jalan Sibu -Bintulu from batu 50 up to Batu 90 including Jalan Selangau-Mukah, Tepus and Arip areas.

Jan 19 – Taman Kaland, Taman Pine Seduan, Jalan Kemuyang, Taman Kenari, and Taman Desa Kemuyang.

Jan 20 – Jalan Ng. Pak, Telian, Jalan KJD-Durin, Durin Bazaar, along Jalan KJD to Batu Wong areas.

Jan 21 and 22 – Taman Sunhill, Taman Sunhill Barat, Sibu Jaya Housing Estate, Sibu Jaya Commercial Centre, Sibu Jaya Flat, Taman Terrace/Town Villa, Taman Kristal, Taman Pearl Avenue, Taman Coral Avenue and Industrial Lots.

Jan 23 and 24 – Taman Bougenvilla, Taman Bumi Indah, Green Park, Taman Kaland, Taman Pine Seduan, Jalan Kemuyang, Taman Kenari and Taman Desa Kemuyang.