Trienekens to carry out early waste collection at selected areas on Feb 11

KUCHING: Trienekens (Sarawak) Sdn Bhd will carry out early waste collection at selected areas for the coming Chinese New Year (CNY).

Selected areas with Friday collection will be serviced a day earlier on CNY eve (Feb 11) from 5am. Collection services will revert to normal schedule from the second day of CNY (Jan 13).

Early collection services will be carried out in areas under Kuching North City Hall (DBKU), Kuching South City Council (MBKS) and Padawan Municipal Council (MPP).

Under DBKU are Sungai Maong and Stapok areas; Lorong Sky Garden, Jalan Emerald, Lorong Bulan, Lorong Chu Shu, Protocol Poh Kwong Park, Lorong Sungai Maong Tengah, shophouses at Poh Kwong Park, Lorong Poh Kwong, Lorong Kapor, Jalan Kapor 3, Jalan Kepayang, Lorong Kepayang, Lorong Stapok, shophouses at Green Road, Jalan Gold Jade, Jalan Kim Kiat, Lorong Sungai Maong Hilir, Jalan Cross, Jalan Pisang Barat, Jalan Jambu, Lorong Angsana, Jalan Star Garden, SMK Sungai Maong and Sungai Maong Commercial area.

For Jalan Tun Abang Haji Openg and Satok areas, early collection services cover Jalan Maxwell, Jalan Rickett, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, Jalan Tun Abang Haji Openg, Part of Jalan Batu Lintang, Jabatan Belia Dan Sukan, Jalan McDougall, Jalan Roadway, SJK Chung Hua No 1, JKR Batu Lintang, Telekom Batu Lintang, Scout Headquarters, Sarawak Club, Wisma Hopoh, Jalan Rubber Road West, Lorong Rubber, Jalan Dagok, Jalan Laruh, Jalan Parit Lama, Lorong Rubber 14 &14A, Kampung Kudei Lama, Kampung Kudei Baru, Lorong Ong Guan Poh 1, Lorong Ong Guan Poh 2, Kulas Utara, Jalan Dagok Barat, Jalan Laruh Barat and Jalan Parit Lama Barat.

In MBKS areas, early collection services will cover Central Park Commercial area, Balai Polis Sungai Maong, Part of Jalan Rock, Lorong Rock 1,2, Timberland Medical Centre, Taman Timberland, Part of Jalan Sherip Masahor, Taman Iris, Medan Iris Garden, part of Jalan Tong Wei Tah, Lorong Tong Wei Tah 7, part of Jalan Datuk Tawi Sli, Golden Arch, Hua Joo Park, Lorong Hua Joo Park 4, Trinity Hub Commercial area and Biaramas Headquarters, part of Jalan Wan Abdul Rahman, Masjid Simpang Tiga, Balai Polis Simpang Tiga, TM Simpang Tiga, Lorong Sekama 2,3, Lorong Chawan 2, Taman Chung Hua, part of Jalan Foochow No. 1, Jalan Foochow No. 2, Jalan Ming Ching, Jalan Berjaya, Jalan Cahaya, and Jalan Dato Bandar.

The services will also cover part of Jalan Ong Tiang Swee, Jalan Bukitan, Jalan Bidayuh, Jalan Lowlands, Jalan Midlands, Islamic Information Centre, part of Jalan Uplands, Swinburne University, Lorong Simpang, Marbel Garden, part of Jalan Laksmana Cheng Ho, Lorong Laksmana Cheng Ho 2,2A, 2A1, and King’s Centre (Queen Court) Commercial area.

Other areas are King’s Centre Commercial area, part of Jalan Pending, Persiaran Poh Ming, Poh Ming Commercial area, SK Tabuan Ulu, Taman Orchid, part of Jalan Foochow No. 1 (Upper), part of Lorong Foochow 1U, Lorong Foochow 1M,1N,1P,1Q,1R,1S,1T,1V, Lorong Chawan 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, Lorong Kedandi 2, Lorong Kedandi 4, Lorong Kedandi 6, Lorong Kedandi 8, Tabuan Dayak Commercial, Kampung Tabuan Dayak 1,2,3,4,5,6,8, Jalan Wan Alwi 4, 6, Taman Mutiara Permai, and Lorong Urat Mata 1.

In Pending area, early collection will be at Pending Seafood, Jalan Utama, Stadium MBKS, Lembaga Lada Headquarters, Pelabuhan Maritim, Jabatan Kastam Diraja, Jalan Gedung, Jalan Bengkel, Jalan Gubah, Jalan Jentera, Jalan Kilang, Jalan Tekad, Balai Polis Bintawa, Jalan Kemajuan, Jalan Mersawa, Jalan Perdana, Jalan Swasta, Jalan Pahlawan, Jalan Peteri, Jalan Merbau, UMW Toyota Motor Bintawa, Lembaga Padi & Beras Nasional (Bernas), Jalan Berlian, Jalan Perlabuhan, and Jalan Dtk Marican Salleh.

Early collection also include Petanak Market, Padungan area, part of Jalan Abell, part of Jalan Tabuan, Chung Lin Park, KMC Flat, Central Court Apartment, part of Jalan Ellis, Lorong Ellis 7,11, Central Avenue, Jalan Pinang, Jalan Lumba Kuda, and part of Jalan Tan Sri Datuk William Tan.

Other areas are part of Jalan Tun Jugah, Stack 128 Apartments, Jalan Sherip Masahor, Lorong Sherip Masahor 3, Jalan Bintangor, part of Jalan Stampin, Lorong Stampin 14,16, part of Jalan Stampin Barat, part of Jalan Taman Hui Sing, Lorong Tmn Hui Sing 1,2,4, Wisma Tek, Jalan Tmn Hui Sing Jaya, Green Heights Shopping Mall, Green Heights Commercial area, part of Jalan Datuk Bandar Mustapha, Jalan Minggi, Jalan Taman Hui Sing, Lorong Taman Hui Sing 6,7,8, Saville Suites, D’Jewel Condominium, part of Jalan Datuk Bandar, part of Jalan Hup Kee, Lorong Hup Kee, Stampin Commercial area, Taman Jelita, Premier 101 Commercial area, part of Jalan Song, part of Lorong Song 3, Lorong Song 3A-5D part of Jalan Seladah, Lorong Seladah 2-10, part of Jalan Kempas, Lorong Kempas 3-3C, BDC Lorong B5, B6, Taman Everbright Jaya, part of Galacity Commercial area, part of Jalan Stutong, Taman BDC Stampin, part of BDC Lorong A,B, BDC Lorong A1-B4, SK Satria Jaya, RH Plaza Commercial area, part of Jalan Lapangan Terbang, part of Lorong Lapangan Terbang 5, Lorong Lapangan Terbang 5D-5L, Kuching International Airport, Markas Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), part of Jalan Stutong, Lorong Stutong 12-14M, Jalan Stutong Baru, Lorong Stutong Baru 2,4, Aeroport, Kampung Stampin, part of Saradise Commercial area, and Canaan Square.

Over at Stutong side, the early collection services cover part of Tabuan Tranquility Commercial area, part of Jalan Canna, part of Jalan Setia Raja, Lorong Setia Raja 4K-4K6, part of Lorong Setia Raja 4, Lorong 4-4H, Tabuan Laru, Taman Casa Marbella, Kampung Sungai Laru, SMK Tabuan Jaya, and Stadium Tabuan Jaya.

In MPP areas, early collection will include Sunny Hill School, Jalan Bukit Cahaya, Rose Garden, Jalan Burung Rawa, Pearl Park, Lorong Sungai Maong Ulu, Lorong Bukit Batu Kawa 1C3A, 1C1, 3J, Metro Park, Lorong 2, Shell, Batu Kawa lorong 3-3C1, Lorong Stapok Selatan 1-10. Stapok 3, Stapok 2, Arena Badminton, Ensing 2, Palm Villa (Palm Resident), 3rd Mile Market, Lorong Desa Wira 17B, Jalan Semaba Lorong 5-11, Sekolah Sungai Lobak, Taman Semaba, Semaba Park, Brilliance Garden, Taman Kong Phing Height, Kong Phin Garden, , SRB Chung Hua Sg. Lubak, Lorong 2A Taman Ka Hua, Lorong 2B Taman Victory, Yong Huat Heng Pottery, Ngee Tai Pottery, Ng Hua Seng Pottery, Jalan Kung Phin, Bayan Estate, My Residence Lorong 1-10, Penrissen Court Cafe (Arang Road flats), Emart Supermarket, Taman Yen Yen, Taman Yen Yen Phase 2, Taman Heng Guan, Taman Jutaria, Jalan Kemuning, Flat Sri Makmur, Taman Sri Makmur, Taman Nyet Kong, Taman Punica, Batu 5 Matang , Taman Jutaria, Genesis Parade, Taman Moyan 2, Taman Sri Moyan, Taman Sri Moyan Phase 1, Taman Sri Moyan Phase 2, Kampung Sagah, Emart Batu Kawa, Emart Commercial Centre Batu Kawa, Desa Wira Lorong 2-22, and Taman Chungnion.

For areas that are not listed above, the normal collection schedule shall apply.

Trienekens’ department manager of Logistics Operations, Mason Barau reminded those preparing for the festivities to refrain from disposing waste indiscriminately and to keep their neighbourhoods clean. Any additional waste should be packed and disposed properly into additional bins or containers provided at some of these areas until Feb 20.

For more information, call Trienekens’ Hotline at 082-612300 or send email to [email protected]