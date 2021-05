Maya Hejnowska representing Api-Api won this year’s state-level Unduk Ngadau. The first to sixth runners-up are Dianarin Vahidin (Paginatan), Febby Angelica Richard (Kundasang), Lisa Christie Deminic (Tulid), Avrill Elvira Roger Anthony (Tanjung Keramat), Sharon Stephen (Kawang) and Carrey Evanne Kim Lee (Penampang). – Photo by Aizad Abdullah

