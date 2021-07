KOTA KINABALU: Taman Merpati in Sandakan will be placed under enhanced movement control order (EMCO) from July 23 to August 5.

The EMCO at the One Borneo condominiums in Kota Kinabalu and Kampung Istimewa in Sandakan will be extended from Friday until August 5.

Meanwhile, the EMCO at Kampung Sungai Imam (Tawau); Kampung Balibata (Beaufort); Kampung Pintasan (Kota Belud); Kampung Lembising and Kampung Dumpil Keramat (Putatan) will end on July 22.