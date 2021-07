More areas in Sabah under EMCO

KOTA KINABALU: More areas in Sabah will be placed under enhanced movement control order (EMCO) from July 25 to August 7.

They are Taman Sepanggar, Apartment Angkasa (Blok D and E), Bandar Sinsuran, Kampung Sepakat Jaya, Kampung Rampayan and Kampung Lokub in Kota Kinabalu; Kampung Kolam (Kudat), Taman Sabana Fasa 1 (Keningau), Kampung Nagapas (Papar), Kampung Berhala Darat and Kampung Melayu Bumiputra (Sandakan).

The EMCO at Block 11 and 12 at Taman Nuri, Sandakan will end on July 24 as scheduled.