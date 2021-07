KOTA KINABALU: Five areas in Sabah will be placed under an enhanced movement control order (EMCO) for two weeks from July 26.

They are Kampung Lajau, Kampung Kota Klias in Beaufort, Perumahan Ladang Kim Loong in Beluran, Kampung Tungkang in Kudat and Kampung Telisai in Lahad Datu.

The EMCOs at QL Farm Membalua, Kampung Pikat, Penjara Kepayan, Kampung Jawi-Jawi, Kampung Suang Parai, Taman Kingfisher Sulaman and Bandaran Berjaya will end on July 25.