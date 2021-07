New Sabah localities under EMCO

KOTA KINABALU: Several locations in Sabah will be placed under an enhanced movement control order (EMCO) from July 27 until August 9.

They are Kampung Mananam in Tongod; Taman Semarak Megah in Tawau; Kampung Sangkabok in Menumbok; Ladang Belian in Kalabakan; Kampung Pelakat and Kampung Pelakat Paya in Sipitang; Kampung Sumaang in Ranau; and Kampung Batandok and Kampung Menanjung in Beaufort.

The EMCOs at Kampung Nahaba in Kota Belud, Jalan Pasir Likas, Taman Kuala Menggatal, Kuarters Tangki Air Biru in Telipok, Borneo Timber in Tongod, Kampung Tebongon in Putatan, Kampung Jempangah and Kampung Rancangan Klias in Beaufort will end on Monday.