Nine Sabah localities under EMCO

KOTA KINABALU: Nine areas in Sabah will come under the enhanced movement control order (EMCO) for two weeks from August 15.

Three of the localities are in Kota Kinabalu, namely Kampung Pulutan and Kg Mansiang in Menggatal and the Hyatt Centric construction site.

In Beaufort, both Kg Brunei, Membakut and the workers’ accommodation for a Prima home construction site in Lumat will also be placed under enhanced restrictions.

Kg Rancangan Kalabakan in Kalabakan, Kampung Mangaris 2 in Kota Marudu, Kampung Contoh in Putatan and Lorong Mat Salleh Bt. 2, Jalan Apas in Tawau will also be placed underbEMCO from Sunday.

The EMCO at Kampung Siansai Dundau and Kampung Tempasuk 1 in Kota Belud, Projek Perumahan Rakyat Sri Semarak in Tawau and Kampung Sembulan Tengah & Lama in Kota Kinabalu is extended with tightened restrictions until Aug 28.

The EMCO will be lifted at Bandar Sabindo, Kampung Rancangan Sungai Tongkang, Taman Kukusan, Batu 2 Lorong Habib Abdul Rahman, Jalan Apas and Taman Berjaya in Tawau; Kampung Bariawa Laut, Kampung Baitah, Kampung Panagatan Ulu, Kampung Kota Ayangan and Rumah Kongsi Jutaya Lingkudau in Keningau; Kampung Seri Aman, Taman Orkid and Kampung Damaran Banggi in Kudat; and Kampung Lupak Meluas Darat, Kampung Sundang Laut and Flat Taman Sejati in Sandakan from Saturday.

The lockdown is also coming to an end at Taman Sempelang in Kota Kinabalu, Kampung Tengah Padang in Putatan and Kampung Babagon in Penampang.