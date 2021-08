Five EMCO areas in Sabah

KOTA KINABALU: Five areas in Sabah will be placed under enhanced movement control order (EMCO) from August 16 to 29.

They are Kampung Mantanau, Kampung Pirasan Ulu, Kampung Suang Punggur and Kampung Tambulaung in Kota Belud and Taman Megah Jaya (Lorong 2, 3, 9, and 10) in Tawau.

The EMCO at Kampung Tagibang in Kota Marudu, will be extended until August 30 while the EMCOs at Agathis farm in Kalabakan, Kampung Bakalau in Beaufort, Kampung Nosoob in Penampang, Hibumas farm housing in Beluran, and Kampung Gusung in Kota Kinabalu will end on August 16.