KOTA KINABALU: Six localities in Tawau will be placed under an enhanced movement control order (EMCO) from Aug 18-31.

The areas are Kampung Mentadak Baru, Kampung Sri Aman, Kampung Hidayat, Taman Semarak Jaya, Lorong Damai and Lorong Haji Marzuki.

Meanwhile, the EMCO at Kampung Selagon and Kampung Binsulok both in Beaufort will end on August 17.