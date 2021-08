Six Sabah areas under EMCO

KOTA KINABALU: Six localities in Tawau, Kota Belud, Penampang and Beaufort will be placed the enhanced movement control order (EMCO) from Aug 26 until Sept 8.

The National Security Council on Tuesday said they are Kampung Sentosa Block 4 and Batu 2, Lorong Saddani (Tawau), Kampung Sayap and Kampung Rampayan Laut (Kota Belud), Tien Hock Mee factory quarters (Penampang) and Taman Sri Panglima (Beaufort).

The EMCO at Kampung Pulau Penampang, Kampung Gudon and Kampung Lobou (Kota Kinabalu), Kampung Menunggui (Kota Belud), Kampung Tengah (Papar) and Kampung Timbua-Kembiroi-Lobou Baru (Ranau) will be extended until September 8.

Meanwhile, the EMCO at Bandar Sierra, Kampung Kalasanan, Bandaran Segama, Taman Bukit Setia, Taman Putera Jaya and the J&L factory quarters (Kota Kinabalu), Kampung Petagas (Putatan), Kampung Pogunon (Penampang), Kampung Batu 1 (Sipitang), Kampung Bukit Kukusan (Tawau), Kampung Batu-Batu (Tenom), Kampung Tempasuk 1 and Kampung Tambulaung (Kota Belud) and Kampung Tagibang (Kota Marudu) will end on August 25.