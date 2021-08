10 Sabah areas under EMCO

KOTA KINABALU: Ten localities in Sabah will be placed under the enhanced movement control order (EMCO) from Aug 27 to Sept 9.

The National Security Council said in a statement on Wednesday that the areas are Kampung Gading, Kampung Ulu Sapi and the Melia plantation in Telupid; Beverly Hills Phase 5 and Kampung Nambazan (Penampang); Kampung Lohan Ulu and Kampung Libang (Ranau); Rancangan Batu 22 Apas in Tawau; Kampung Landung Ayang in Kudat and Kampung Pengalat Kecil in Papar.

Meanwhile, the EMCO at Kampung Betutai, Kampung Bontoi, Kampung Kindu, Kampung Serusop, Taman Sri Rugading and Taman Telipok Ria (Tuaran), and also Kampung Bergosong and the People’s Housing Project (PPR) in Taman Sri Apas Batu 8 (Tawau) will be extended until Sept 9.

Meanwhile, the EMCO at Kampung Bolong Baru, Kampung Sungai Damit and Kampung Simpangan (Tuaran), Bukit Mas and Linbar 1 plantations (Kinabatangan), Kampung Lahat-Lahat and Kampung Kongsi 8 (Tawau), the Reka Halus and Boustead Trunkline plantation housing areas (Beluran), Kampung Kayu Madang in Kota Kinabalu, Kampung Batition in Kota Marudu and also Kampung Sunburn in Tambunan will be lifted on August 26.