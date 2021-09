KK Police Training Centre under EMCO

KOTA KINABALU: The Kota Kinabalu Police Training Centre (Pulapol) will be placed under Enhanced Movement Control Order (EMCO) from Sept 6-19 after a Covid-19 cluster was detected there.

In a statement on Saturday, the National Security Council said the EMCO at 17 areas in Sabah will be lifted on Sunday.

The areas are Kampung Padas, Kampung Cenderamata 2, Kampung Cempaka, Kampung Inanam Laut, Kampung Bambangan, Kampung Kelingau, Kampung Lapasan and Taman Kuala Menggatal in Kota Kinabalu; Taman Semarak Indah, Taman Thien Vun, Taman Victoria, Taman King Fook and Kampung Kurnia Batu 4 in Tawau; Kampung Tanjung Kapor in Kudat; Kampung Sulit Paitan and Kampung Matanggal Lama in Beluran; and Taman Mesra People’s Housing Project in Sandakan.