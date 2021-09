22 more localities in Sarawak put under EMCO

KUCHING (Sept 10): Sarawak today saw 22 more localities placed under the Enhanced Movement Control Order (EMCO) from yesterday until Sept 24.

According to the State Disaster Management Committee (SDMC), four localities were placed under EMCO from yesterday until Sept 22 – Rh Joshua Renang Anak Manai, Nanga Meta and Rh Mat Anak Sampei, KM 8, Sungai Separai in Tatau; rented rooms above Sin Thian Hiang Café in Bintulu; and Rh Nendak Anak Junan, Sg Saeh Merah, Niah in Subis.

Localities placed under EMCO starting today until Sept 23 are Kampung Baru, Kampung Baru Hilir and Kampung Jalan Giatmara, Sebuyau; Kampung Melanjok; Kampung Nanas Hulu and Kampung Nanas Hilir; and Kampung Sageng Sabal, Kampung Sageng Hulu,

Kampung Sageng Tengah and Kampung Sageng Hilir all in Simunjan; Kampung Beliong in Asajaya; Rh Gawang, Kaong Ili; Rh Shem, Skim Skrang; and Rh Cherang, Lipat, Skrang all in Lubok Antu; Rh Meria, Sengelau Undop in Sri Aman; and Rh Langan, Nanga Serau Lijan in Julau.

Other localities placed under EMCO over the same period are in Pakan which include Rh Ukan, Munggu Linang, Ulu Kota; Rh Saban, Sg Ipoh; Rh Awar, Tekalong; Rh Umpang, Tekalong and Rh Nyuak, Sg Dabai.

Rh Aji Anak Buli; Rh Panjang Undum Anak Anchih, Sg Duan; and Rh Johny Anak Jimbun, Bukit Dinding all in Mukah will have their EMCO starting Sept 11 until Sept 24.

Meanwhile, SDMC also extended EMCO in 14 localities, from Sept 10 to 24 at Rh Jembat, Ulu Dit, Debak; and Rh Manggat, Sg Pelandok, both in Betong; from Sept 11 to 17 at Woodman Kuala Baram Estate Sdn Bhd in Marudi; and Rh Jesus Robin Anak Timboo, Sg Gelasah, Suai in Subis; from Sept 11 to 24 at Kampung Sebiris and Kampung Pasir Tengah in Lundu; and Rh Jabu, Ng. Tebat, Skrang in Lubok Antu.

The EMCO was also extended from Sept 12 to 18 at four localities in Subis which include Rh Juan Anak Bedaru, Sg Gelasah, Suai; Rh Maxwell Anak Tambi, Sg Libau, Jalan Miri-Bintulu; Rh Changgai Anak Dali, Sg Saeh, Ulu Suai; and Rh Belilie Anak Lium, Sg Tema, Ulu Niah.

Three localities with EMCO extended from Sept 14 to 20 are Rh Patrick Libau, Sg Tangap, Niah; and Rh John Abau, Sg Tangap, Niah in Subis; and Rh Manggi, Kampung Menuang in Limbang.

Meanwhile, SDMC also announced the end of EMCO for Kuala Baram Estate Sdn Bhd, Kuala Baram in Miri; Belianmas Synergy (TRC Betong) workers’ quarters in Betong; Kampung Belimbing Besi and Kampung Lunying, Sebuyau in Simunjan; Kampung Kepayang Lama, Kampung Kepayang Berangan, Kampung Kepayan String and Kampung Kepayan Setia Jaya in Simunjan; Kampung Sebako 1 and Sebako 2 in Lundu; Rh Sandin, Kampung Merajang in Limbang; Syarikat Mexajit Sdn Bhd, KM124, Jalan Bintulu-Bakun workers’ quarters in Belaga; and Kampung Entawa Wong Padong in Sri Aman.

EMCO for Rh Aron Anak Libang, Sungai Sebatuk, Skim Rancangan Sepupok, Niah; and Saremas 1 Estate, Sawai Land District, 115KM, Jalan Miri-Bintulu in Subis; and Rh Kilat, Sg Engkabang Tugong in Pakan will end tomorrow.