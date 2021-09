SDMC: 19 more localities in Sarawak put under EMCO

KUCHING (Sept 30): Nineteen more localities in Sarawak have been placed under the Enhanced Movement Control Order (EMCO), the State Disaster Management Committee (SDMC) announced today, with 16 of them being longhouses.

The committee said Rh Brandah, Tanjung Rirang in Sri Aman started its EMCO yesterday until Oct 8, while Rh Sengat, Batu 8 in Limbang; Kampung Saudara Baru, Merindun; Rh Sirai, Marup, Engkilili; and Rh Bugie, Kapu, Ulu Lemanak, all in Lubok Antu; Kem Ba Puak in Telang Usan; Rh James Kalip Anak Ambu, Sungai Semanok in Tatau; Rh Fabian Unggang, Sungai Sapi, 25KM Jalan Julau-Entabai; Rh Liba, Nanga Bua; Rh Jeffery, Nanga Entabai; and Rh Moses, Rantau Pitak Entabai all in Julau; Rh Mandau, Sg Maram Ulu Buku; Rh Enchangie, Ulu Pedanum; Rh Ali, Melepong and Rh Tambi, Ng Dasu all in Pakan started their EMCO today until Oct 9.

Rh Panggai, Dayat in Pakan will begin its EMCO tomorrow until Oct 10 while Rh Kechendai, Jaloh and Rh Adal, Nanga Tiga both in Betong; and Kampung Tengah Kupang in Saratok will begin their EMCO from tomorrow until Oct 11.

Meanwhile, SDMC also extended EMCO for Rh Judan Anak Selin, Sg Dabai in Marudi fomr Sept 30 until Oct 6; and Rh Mandau, Lempaong and Rh Christopher, Pais, both in Betong from Oct 1 until Oct 11.

SDMC also announced the end of EMCO for six localities in Sri Aman yesterday. They are Rh Mengga, Batu Besai; Rh Kedeni, Batu Besai; Rh. Ringgit, Ibol, Undop; Rh Latop, Empili Tengah, Pantu; Rh Pilang, Empili Baru, Pantu and Rh Musa, Sutong.

At the same time, the committee also announce the end of EMCO for Rh Andrew, Ng. San, Undop; Rh Rikie, Punggu Tengah; Rh Gading, Ran Ulu; Rh Joel, Bijat Ai; Rh Reggie, San Kemantan; Rh Apa, Lubok Jo, Undop; and Rh Baha Lunchong, Tanjung Bijat all in Sri Aman; Rh Nelson, Ng Buai and Rh Seli, Munggu Tunggal, Debak all in Betong; Rh Akit Anak Anggat, Sungai Merusa, Ulu Niah, Niah; Rh Jilom Anak Engkabang, Sungai Sebatuk, Niah; Rh Mening Anak Jambil, Sungai Sebatuk, Niah; and Rh Gansor Anak Panchen, Sungai Sebatuk all in Subis; Rh Padang Anak Maleng, Batu 37, Jalan Bintulu-Miri and Rh Fabian Jembu Anak Tangi, Sg Setiam, KM37, Jalan Pesisir Kuala Tatau all in Bintulu; Rh Charlee Anak Ujang, Sg Sap; Rh Saran Anak Belang, Nanga Tau; and Rumah Muli Anak Bilap, KM2, Jalan Tatau/Bintulu all in Tatau.

Also EMCO ending today were Rh Robert Lin, Kedap in Saratok; Rh Tuntun, Tanjung Baru, Meludam in Pusa; Rh Malang Anak Juni, Sg Binjai, KM9 Jln Sebauh/Bintulu in Sebauh; and Rh Unsan, Nanga Beduie in Julau.