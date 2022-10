SWB to carry out repair works on mild steel pipe leakage at Jalan Salim today

SIBU (Oct 31): Sibu Water Board (SWB) will carry out repair works on the main 750mm mild steel pipe leakage in front of Foochow Association at Jalan Salim from 10pm today.

In a notice to customers posted on its Facebook last night, SWB said the leakage is caused by soil erosion and the repair works are estimated to take about 10 hours.

The affected areas are Jalan Stabau/Jalan Kong Yit Khim until Jalan Nibong Tada (including Jalan Bukit Penyau, Jalan Senangin, SWB Stabau Booster dan JBALB Nibong Tada Booster, Jalan Durin Kiba, Jalan Durin Bazaar, Jalan KJD, Jalan Upper Durin, Jalan Lower Durin, Jalan Naman, Jalan Sungai Pak, Jalan Salim until Jalan Wong King Huo (including Lorong Salim 28, Jalan Kiew Nang, Jalan Helang, Jalan Siol, Lorong Salim 19, Lorong Salim 18, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce L/20, L/28 dan L/32, Farley flat, Farley Supermarket, Sing Kwong Salim Supermarket, Jalan Sentosa, Lorong Salim 5, Jalan Kenari, Jalan Maludan, Jalan Poh Yew, Jalan Belatok, Jalan Bukit Lima Timur, Jalan Saujana and Medan Mall), Jalan Pedada until Jalan Dr Wong Soon Kai (including Rejang Medical Centre dan Delta Mall), Jalan Pelangi, Jalan Oya L/25-L/31, Jalan Maling, Jalan Kiong Tung, Jalan Diong Kik (including KFC and Li Hua Hotel), Jaya Li Hua (shops in Jalan Pahlawan and bus terminal), Lorong Pahlawan 9, Jalan Old Oya, Jalan RTM, Taman Swan City, Jalan Unggas, Jalan Sena, Jalan Kandis, Jalan Payung and Jalan Seladah, Jalan Ling Kai Cheng until traffic light junction of Ling Kai Cheng/Ulu Sungai Merah (including Jalan Nang Sang, Jalan Apollo, Jalan Kulas, Jalan Lilin, Jalan Kuang and Lorong Ulu Sungai Merah 8 until 36), Jalan Lada until Sibu town centre dan all kampung areas (including Jalan Sukun, Jalan Then Kung Suk, Jalan Paradom, Jalan Genting, Sungai Assan, Kampung Banyok, Telok Selalo, Tanjung Kunyit, Jalan Lanang Barat, Jalan Upper Lanang, Jalan Mantis, Jalan Lanang, Jalan Tekam, Jalan Selangan, Jalan Bunga Mawar, Jalan Kampung Nyabor, Tanahmas Hotel, Kingwood Hotel, Premier Hotel, Kawan Hotel, Jalan Delta, Jalan. Kuda, Kampung Nangka, Kampung Hilir and Kampung Dato), Jalan Brooke Drive until Jalan Teng Chin Hua (including KPJ Hospital, SWB Deshon Booster, Jalan Old Airport, Jalan Tiong Hin and Teku Booster), Jalan Quarry until Jalan Pasai Siong (including Jalan Indah, Jalan Miden, Jalan Tebu, Jalan Teku, Kampung Bahagia Jaya, Jalan Rantau Panjang Jaya, Jalan Rantau Panjang and SWB Pasai Siong Booster), Jalan Wawasan until Bawang Assan (including Jalan Serai, Jalan Setia, Sungai Bidut, Jalan Lau Kah Tu and Jalan Chew Kung), Jalan Teku Lama until Jalan Ding Lik Kong (including Jalan Sungai Merah, Jalan Igan, Jalan Teku Barat, Jalan Getah and Jalan Rumbia).

SWB said any inconvenience caused to customers is very much regretted and it will strive to complete the works as soon as possible.