KOTA KINABALU (Nov 5): Sepanggar incumbent, Datuk Azis Jamman, who is Parti Warisan information chief, is being challenged by four candidates this 15th general election (15GE).

The contenders are Datuk Yakub Khan from Barisan Nasional, Yusof Kunchang (Parti Pejuang Tanah Air), Jumardie Lukman (Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat) and Pakatan Harapan’s Mustapha Sakmud.

MORE TO COME