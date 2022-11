Irrigation and Drainage Dept issues notice of preparedness for possible floods in Sarawak, Penang, Selangor, KL, Johor and Pahang

KUALA LUMPUR (Nov 11): The Irrigation and Drainage Department (DID) has issued a notice of preparedness for possible floods in Sarawak, Penang, Selangor, Kuala Lumpur, Johor and Pahang if there continues to be a significant amount of rainfall.

DID in a statement today said in Sarawak, areas that may be hit by floods are Samarahan involving Kg Ensika, Kg Sekitong, Kg Lubok Manta, Pekan Sebuyau and its surroundings, as well as in Kuching town centre and surrounding areas.

In Penang are Seberang Perai Utara involving Kg Merbau Kudung, Taman Desa Murni, Kg Nyiur Sebatang, SRJK(T) Mak Mandin, SK Mak Mandin, SMK Mak Mandin, Kg Tok Jawa, Kg Baru, Kg Labuh Banting, Kg Telok, Kg Alor Merah, Kg Manggis, Kg Maklom, Kg Lahar Yooi and the surrounding areas.

In Seberang Perai Tengah — Kg Labuh Banting, Kg Kota, Kg Kubu, Kg Guar Jering, Kg Terus, Kg Pertama, Kg Kubang Semang, Taman Siakap, Taman Makok, Taman Tembikai in Taman Mutiara, Taman Sri Rambai, Taman Belimbing, Taman Janggus, Kg Permatang Rawa, Taman Guru, Kg Tanah Liat, Kg Permatang Ara, Kg Baru Alma, Kg Alma, Taman Alma, Taman Permai Jaya, Kg Kijang, Taman Nangka, Kg Kebun Sireh, Kg Siam, Taman Binjai, Kg Kebun Nenas, Jln Tembikai, Taman Cempedak, Taman Mangga, Kg Juru, Taman Pinang, Taman Sentul, Taman Sentul Jaya, Kg. Tok Panjang, Kg Tok Subuh, Taman Sukun, Taman Amra, Taman Murni, Kg Sg Permatang Rawa, Taman Desa Damai and surrounding areas.

In Seberang Perai Selatan — Kg Masjid and its surroundings while in Timur Laut Penang — Georgetown and its surroundings.

In the Klang Valley, possible floods may hit the Petaling district, namely Kg Tengah A, Kg Kuala Sg Baru, Kg Bersatu Batu 13, Kg Melayu Subang, TTDI Jaya, Kg Aman Bestari, Kg Sri Aman Berkat, Kg Bukit Lanchong, KTM Batu 3, Seksyen 13 Shah Alam, Kg Kenangan Puchong, Taman Mesra, Shah Alam, BESRAYA, Serdang Agriculture Department Complex and Sri Kembangan, while in Klang — Kg Delek, Jalan Kebun Nenas, Kg Jawa, Taman Melawis, Teluk Pulai, Taman Petaling, Taman Sentosa, Taman Saujana, Taman Rashna, Kg Bukit Naga, Batu 8 Jalan Bukit Kemuning, Pandamaran and its surroundings.

In Kuala Lumpur, the areas are Dato Onn Roundabout-Bank Rakyat, Jalan Chow Sow Lin, Salak Selatan town, Razak Mansion, Jalan Loke Yew, Jalan Raja Chulan, Jalan Sultan Ismail, Jalan Pudu, Jalan Tun Perak, Masjid Jamek, Universiti Malaya, Kg Pantai Dalam, Jalan Dang Wangi, Jalan Maarof, Jalan Kia Peng, Jalan Leboh Pasar and its surroundings.

In Pahang, Kg Cherating, Taman Balok Damai in Kuantan and its surroundings, while in Temerloh, areas to be flooded are Kg Pangkalan Manggis, Kg Loyang, Temerloh town centre and its surroundings.

The public can access https://publicinfobanjir.water.gov.my, Facebook @PublicInfoBanjir and Twitter @JPS_InfoBanjir for updates. — Bernama