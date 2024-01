Water supply interruption in several areas in Sibu from 10pm tonight to repair burst water main

SIBU (Jan 20): There will be a water supply interruption from 10pm tonight in several areas here to make way for repairs work to a burst water main near Jalan Wong King Huo/Jalan Tong Sang traffic junction here.

In a notice, the Sibu Water Board (SWB) said the repair work is expected to take up to 10 hours.

“Users are therefore advised to keep an adequate supply of water for needs throughout the duration of the water supply interruption,” said SWB.

The affected areas include Taman Sentosa, Jalan Kenari, Jalan Bukit Lima, Jalan Belatok, Jalan Bukit Lima Timur, Jalan Jerrwit, Jalan Saujana, Jalan Lada, Jalan Sukun, and Jalan Then Kung Suk.

Other affected areas are from Jalan Upper Lanang to Tanjung Kunyit, Jalan Lanang, Jalan Tekam, Jalan Kampung Nyabor, Jalan Keranji, Jalan Brooke Drive, Jalan Brother Albinus, Jalan Dr Wong Soon Kai, Lorong Oya 13, Jalan Tiong Hua, Jalan Hua Kiew, Jalan Delta, Kampung Hilir, Kampung Nangka, Deshon Booster Station (Jalan Apollo, Jln. Lilin, Jln. Sg. Merah, Jln. Kuang, Lorong Ulu Sungai Merah 1, 2, 8, 29 and 31, Jalan Kwong Ann, Jalan Teng Chin Hua, Jalan Old Airport, Jalan Ding Lik Kong, Jalan Teku Lama, Jalan Teku Barat, Jalan Disa, Jalan Wawasan, IPD Polis Sungai Merah), Teku Booster Station (Jalan Quarry, Jalan Indah, Jalan Miden, Jalan Setia, Jalan Serai, Jalan Tebu, Jalan Teku, Jalan Rantau Panjang, Jalan Rantau Panjang Jaya, Jalan Teku Pasai), Sungai Maaw, Sibu West Booster Station (Jalan Empawah dan Bawang Assan) and surrounding areas.

SWB said its contractor would try to complete the work as quickly as possible.