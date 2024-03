Flying Doctor Service heads to five divisions in S’wak from April 1-15

KUCHING (March 30): The Flying Doctor Service (PDU) will be available in Sarikei, Sibu, Kapit, Miri and Limbang divisions from April 1 to 15.

The Sarawak Health Department in a statement said on April 1, the team will be in Sarikei at SK Kota in the morning, and Rumah Ajai in Ulu Entaih in the evening.

On April 2, the service will be available in the morning at SK Jambu; followed by Rumah Tawie on the morning of April 3 and Rumah Janting in the evening.

The other locations in Sarikei are Rumah Enggie (April 4 morning) and Kemalih (April 4 evening); Rumah Bugie (April 5 morning) and SK Ju (April 5 evening); and Rumah Kiroh (April 8 morning) and Rumah Umar (April 8 evening).

In Sibu, the team will be at Rumah Gayut (April 1 morning) and Nanga Arau (April 1 evening); Rumah Ansi (April 2 morning) and Rumah Asun (April 2 evening); Rumah Jarau, Jagau (April 3 morning) and Rumah Unjan, Poi (April 3 evening); Rumah Seliau (April 4 morning), and Rumah Enjah and RUmah Kiroh (April 4 evening); Rumah Engkayau, Ulu Machan (April 5 morning) and Rumah Janting (April 5 evening).

In Kapit, the PDU team will at Rumah Ringga (April 8 morning); Rumah Liun (April 9 morning) and Rumah Messop, Ibau (April 9 evening); Rumah Majo (April 15 morning) and Rumah Kennedy (April 15 evening).

For Miri Division, the team will in Long Lamei (April 3 morning) and Long Banga (April 3 evening); Long Sait (April 4 morning); Long Kelian (April 5 morning); Long Lubang and Mendamot (April 8 morning); Ramudu (April 9 morning); Long Kawi (April 12 morning); and Ba Purau (April 15 morning).

In Limbang Division, the PDU will be in Sungai Adang (April 1 morning); Pa Berunut (April 2 morning) and Pa Puti (April 2 evening).

For more information, contact Family Health Development Division head Junaidi Othman on 082-473200 (ext. 416).