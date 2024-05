Associations, schools in Miri receive grants totalling RM86,000

MIRI (May 5): Nineteen associations, organisations and schools here received Minor Rural Project (MRP) allocations totalling RM86,000 from Pujut assemblyman Adam Yii recently.

The Miri Mayor presented the cheques to the representatives of the recipients at his Sarawak United People’s Party (SUPP) Pujut branch office.

The recipients are Sin Chew Daily Mulu Press Sdn Bhd; Sarawak Miri Division Building and Civil Engineering Contractors Association; Kelab Sosial MiriFM; SMK Pujut Miri; Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) Miri; Kelab Bola Sepak Jati Miri; Kelab Rekreasi Peminat Permainan Minda Miri; Persatuan Klan Chiang Hsia Huang Miri; Miri Chiang Huang Clang Association (Youth Section); and the Kelab Peminat Permainan Papan Miri; Miri Chinese Association.

Other recipients include Lembaga Pengelola Tadika Bakam; Lembaga Pengelola SJKC Chung Hua Bakam; Persatuan Tarian dan Nyanyian Yan Zi Miri; Che Sing Khor Moral Uplifting Society, Junior Chamber International (JCI) Riam-JCI Area Sarawak Convention; Surau Al-Hidayah; Sarawak Taiwan Graduate Association Miri Branch; and Pusat Khidmat Persatuan Veteran Tentera Malaysia Negeri Sarawak Bahagian Miri (PVTMS).