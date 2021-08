Seven lockdown areas in Sabah

KOTA KINABALU: Seven areas in Sabah will be placed under a two-week lockdown from Monday, the National Security Council announced on Saturday.

They are Taman Thien Vin, Taman Victoria, Taman King Fook and Kampung Kurnia, Batu 4 in Tawau; Kampung Sulit Paitan and Kampung Matanggal Lama in Beluran; and PPR Taman Mesra in Sandakan.

The EMCOs at Taman Semarak Indah in Tawau, and Kampung Tanjung Kapor in Kudat will be extended from Monday until Sept 5 while the lockdown at Flat Sri Semarak, Taman Sejati in Tawau, Kampung Koidupan, Kampung Guunsing-Novunsu in Penampang, Kampung Marau in Sipitang and Kampung Baru Kimanis in Papar will end on August 22.